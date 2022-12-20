Суд по мере пресечения Михаилу Козачкову сделали закрытым для СМИ

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Сегодня в Алматы суд должен вынести санкцию о мере пресечения в отношении журналиста Михаила Козачкова. В пресс-службе суда сообщили, что процедуру сделали закрытой для общественности и СМИ, передает BaigeNews.kz.

"Рассмотрение ходатайства о санкционировании меры пресечения в отношении М.Козачкова проходит в закрытом судебном заседании, поскольку он подозревается также в незаконном собирании, распространении, разглашении государственных секретов (статья 185 УК). О результатах рассмотрения ходатайства органов следствия, будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 декабря стало известно о задержании Михаила Козачкова сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу. В ведомстве сообщили, что журналист подозревается в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов.