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BaigeNews.kz Вчера, 18:25
933
Вчера, 18:25
933
Фото: BaigeNews.kz

Суд отстранил представителя Минздрава от участия в процессе по делу Биртанова

В Астане началось заседание апелляционного суда по делу экс-министра здравоохранения РК Елжана Биртанова и его бывшего заместителя Олжаса Абишева, передаёт BaigeNews.kz.

Адвокат Биртанова Серик Сагалиев заявил ходатайство об отстранении от процесса представителя потерпевшей стороны - Минздрава, Абая Идрисова. Он является сотрудником Республиканского центра электронного здравоохранения, который 28 декабря 2022 года передан в Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности. В связи с этим, по мнению защитника, Идрисов больше не может выступать от лица Минздрава. 

Судья согласился, что доводы, изложенные в заявлении адвоката, являются обоснованными и удовлетворил ходатайство. 

Напомним, 28 октября экс-министра здравоохранения Биртанова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к пяти годам ограничения свободы.

Ранее приговор прокомментировал сам осуждённый. Он заявил, что не считает себя виновным и имеет право обжаловать решение.

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#суд #Минздрав #Елжан Биртанов
Данира Искакова Журналист
Вчера, 18:25
933
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