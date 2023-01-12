Суд отстранил представителя Минздрава от участия в процессе по делу Биртанова

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В Астане началось заседание апелляционного суда по делу экс-министра здравоохранения РК Елжана Биртанова и его бывшего заместителя Олжаса Абишева, передаёт BaigeNews.kz.

Адвокат Биртанова Серик Сагалиев заявил ходатайство об отстранении от процесса представителя потерпевшей стороны - Минздрава, Абая Идрисова. Он является сотрудником Республиканского центра электронного здравоохранения, который 28 декабря 2022 года передан в Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности. В связи с этим, по мнению защитника, Идрисов больше не может выступать от лица Минздрава.

Судья согласился, что доводы, изложенные в заявлении адвоката, являются обоснованными и удовлетворил ходатайство.

Напомним, 28 октября экс-министра здравоохранения Биртанова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к пяти годам ограничения свободы.

Ранее приговор прокомментировал сам осуждённый. Он заявил, что не считает себя виновным и имеет право обжаловать решение.