Считаю себя невиновным - Биртанов

Экс-министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов прокомментировал приговор суда, согласно которому его ограничили в свободе сроком на пять лет, передаёт BaigeNews.kz.

"Я частично удовлетворён тем, что признан невиновным по эпизоду с санавиацией. Что касается эпизода по платформе, конечно, я не удовлетворён. Я себя считаю невиновным. В соответствии с законом у меня есть право обжаловать данное решение. Мы им обязательно воспользуемся, поэтому тут вопрос ещё открытый. Будем дальше бороться, доказывать свою правоту", - сказал Биртанов.

Он пояснил своё недовольство.

"Мы представили достаточно доказательств того, что версия обвинения ничем не доказывается. Платформа вполне работоспособный продукт, должна будет использоваться, и этого никто не скрывает. Поэтому нам не понятен иск Минздрава. Почему мы с Абишевым должны полтора миллиарда заплатить? Эти деньги поступили на счёт хорватской компании. Если Минздрав считает, что их интересы ущемлены, я полагаю, они должны взыскивать с хорватской компании. Полагаю, что и хорватская компания в стороне не останется, поскольку решение это спорное", - высказался осуждённый.

Биртанов дополнил, что сейчас не место эмоциям.

"Мы посоветуемся с адвокатами, но будем бороться дальше, чтобы доказать отсутствие преступления с нашей стороны", - пояснил экс-министр.

Биртанов сообщил, что уезжать из Астаны не собирается. Он трудоустроен управляющим в медицинской компании.

Журналисты поинтересовались у бывшего министра, как он планирует возмещать ущерб.

"Пока никак не планирую, это невозможно. Это нереальная сумма. Сами посчитайте, я бизнесом не обладаю, работаю по найму... Посмотрим, это решение ещё не вступило в силу. Ещё рано шкуру неубитого медведя делить. Будем обжаловать", - заключил Биртанов.

28 октября экс-министра здравоохранения признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к пяти годам ограничения свободы.