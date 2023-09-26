Суд оставил за решёткой журналиста Токбергена Абиева

Суд рассмотрел апелляционные жалобы осуждённого за вымогательство журналиста Токбергена Абиева и его адвоката на приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

В суде первой инстанции по ходатайству Абиева дело рассматривали с участием коллегии присяжных заседателей.

"Абиев потребовал 50 миллионов тенге за удаление видеороликов с YouTube под угрозой распространения сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего. Вердиктом суда журналист признан виновным в совершении уголовного правонарушения и осуждён к семи годам лишения свободы", - сообщили в горсуде Астаны.

В апелляционных жалобах осуждённый и его адвокат просили отменить приговор.

"Изучив доводы жалоб, материалы уголовного дела, заслушав участников процесса, судебная коллегия пришла к выводу о том, что вина Абиева доказана совокупностью представленных доказательств, в том числе показаниями потерпевших, свидетелей, материалами негласных следственных действий, заключениями судебных экспертиз, специалистов и аудиторскими отчётами", - дополнили в суде.

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны от 26 сентября приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, в декабре 2022 года Антикор задержал блогера, главу ТОО "Департамент по борьбе с коррупцией" Токбергена Абиева по подозрению в вымогательстве крупной суммы у предпринимателя. В ведомстве тогда сообщили, что мужчина задержан после получения 50 миллионов тенге и с санкции суда взят под стражу сроком на два месяца.

"Помимо этого установлено, что Абиев с целью введения в заблуждение работников госорганов и граждан, зарегистрировал частное юридическое лицо ТОО "Департамент по борьбе с коррупцией". Представляясь руководителем организации, создавая образ представителя власти, Абиев требовал от предпринимателей и должностных лиц госорганов совершения действий в его личных интересах, а также предоставления информации и материалов в нарушение установленного законом порядка", - уточнили в Антикоре.

В релизе также говорилось о том, что задержанный, преследуя корыстные мотивы, за деньги выдавал физлицам служебные удостоверения работника своей организации, вводя их в заблуждение о якобы предоставляемом им статусе представителя власти.

Осудили журналиста в августе 2023 года.