50 миллионов тенге вымогал у предпринимателя самопровозглашённый борец с коррупцией

Антикор задержал блогера, главу ТОО "Департамент по борьбе с коррупцией" Токбергена Абиева по подозрению в вымогательстве крупной суммы у предпринимателя, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве заявили, что мужчина угрожал бизнесмену распространением в СМИ порочащих сведений. За удаление видео с Youtube-канала он требовал 50 миллионов тенге.

"14 декабря Абиев задержан после получения 50 миллионов тенге и с санкции суда взят под стражу сроком на два месяца. Помимо этого установлено, что Абиев с целью введения в заблуждение работников госорганов и граждан, зарегистрировал частное юридическое лицо ТОО "Департамент по борьбе с коррупцией". Представляясь руководителем организации, создавая образ представителя власти, Абиев требовал от предпринимателей и должностных лиц госорганов совершения действий в его личных интересах, а также предоставления информации и материалов в нарушение установленного законом порядка", - сообщили в Антикоре.

В релизе также говорится о том, что задержанный, преследуя корыстные мотивы, за деньги выдавал физлицам служебные удостоверения работника своей организации, вводя их в заблуждение о якобы предоставляемом им статусе представителя власти.

"Деятельность Абиева никоим образом не связана с работой правоохранительных органов. Проверяется информация о причастности Абиева к другим аналогичным преступлениям. Обо всех подобных фактах незаконной деятельности Абиева просим обращаться в Антикоррупционную службу по номеру 1424", - заявили в ведомстве.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.