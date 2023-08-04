Журналиста осудили за вымогательство в Астане

В Астане вынесли приговор журналисту Токбергену Абиеву. Его обвиняли в вымогательстве в особо крупном размере (пункт 2 части 4 статьи 194 УК РК), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на специализированный межрайонный суд по уголовным делам.

"Абиев на YouTube-канале с июня 2020 года публиковал видеоролики со сведениями, не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию ТОО. 7 декабря 2023 года в ответ на требования юриста ТОО удалить все видеоролики, Абиев запросил 50 миллионов тенге и угрожал распространить сведения, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего", - сообщили в суде.

Вина Абиева, как считают в суде, доказана показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, переписками в сотовом телефоне, видеозаписями с камер наружного и внутреннего наблюдения, актами экспертиз, вещественными доказательствами.

Прокурор просил назначить журналисту девять лет лишения свободы.

Защита настаивала на оправдании подсудимого.

Дело рассмотрено с участием присяжных по ходатайству обвиняемого.

"Вердиктом суда Абиев признан виновным в совершении уголовного правонарушения. Смягчающими ответственность и наказание обстоятельствами суд признал наличие у подсудимого малолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установлено. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет с конфискацией имущества. Приговором суда Абиев признан виновным и осуждён к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.