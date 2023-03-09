Суд над вайнерами: подозреваемого Султанбаева не отпустили под домашний арест

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В Алматы продолжается суд над вайнерами Мейржаном Туребаевым и Мейирханом Шерниязовым по делу об управлении крупной финансовой пирамидой Mudarabah Capital. Судья отклонила ходатайство об изменении меры пресечения одному из подсудимых, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе процесса адвокат юриста Нурлана Султанбаева Сергей Ким ходатайствовал об изменении меры пресечения его подзащитному с содержания под стражей на домашний арест.

"Супруге подсудимого необходимо выходить на работу, чтобы обеспечивать в материальном плане своего малолетнего ребенка. В государственный детский садик ребёнок может устроиться только после трёх лет и только при наличии свободного места. Итак, полная изоляция подсудимого вызывается необходимостью и не целесообразностью в связи с тем, что подсудимый в ходе досудебного расследования не уклонялся от дачи показаний, не пытался скрыться от органов уголовного преследования, либо суда", - сказал адвокат.

Поддержали ходатайство почти все участники заседания, кроме потерпевшей Багилы Досмаиловой. Она заявила, что в своё время подсудимого Мейржана Туребаева не отпускали под домашний арест, когда его ребёнок болел гепатитом, и у супруги не было возможности работать.

Судья Алмалинского районного суда Камшат Саурова не удовлетворила ходатайство адвоката, сказав, что для этого нет оснований, и ребёнок может ходить в детский сад с года.

Напомним, в феврале 2022 года Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. 20 апреля их взяли под стражу на 10 дней, а затем продлили срок ареста на два месяца. Позже сроки ареста ещё несколько раз продлевали. 26 декабря 2022 года вайнера Мейржана Туребаева отпустили под домашний арест.