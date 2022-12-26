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Вайнера Мейржана Туребаева отпустили под домашний арест Сегодня, 18:23
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Сегодня, 18:23
236

Вайнера Мейржана Туребаева отпустили под домашний арест

Судья удовлетворила ходатайство адвоката Мейржана Туребаева и изменила меру пресечения вайнеру, которого обвиняют по делу о финансовой пирамиде Medabarah Capital, с содержания под стражей на домашний арест, передаёт BaigeNews.kz.

Процесс продолжается в Алматы. В ходе предварительного слушания судья Алмалинского районного суда Камшат Саурова постановила ходатайство адвоката в интересах вайнера Мейржана Туребаева удовлетворить.

Судебное заседание отложено на 9 января 2023 года.

В феврале Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. 20 апреля их взяли под стражу на 10 дней, а затем продлили срок ареста на два месяца. Позже сроки ареста ещё несколько раз продлевали.  

 

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#вайнеры #Мейржан Туребаев #суд #финансовая пирамида
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:23
236
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