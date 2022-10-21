Ещё на месяц продлили арест вайнеру Мейржану Туребаеву

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Алматинский специализированный следственный суд в очередной раз продлил арест вайнеру Мейржану Туребаеву ещё на месяц для ознакомления с материалами дела, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

В сообщении говорится, что арест продлён на период ознакомления с материалами уголовного дела.

"18 октября 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании срока нахождения подозреваемого Т. под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела на месяц, то есть до 18 ноября. Постановление не вступило в законную силу" - сообщает пресс-служба суда.

Напомним, вайнера Мейржана Туребаева подозревают в создании финансовой пирамиды. Кроме него, в рекламной компании также принимали участие актёр Мейрхан Шерниязов и вайнер Азимжан Саидбаев. Шерниязов также находится под арестом, а Саидбаев объявлен в розыск.

Они проходят по делу о финпирамиде Mudarabah Capital, которую позиционировали как инвестиционную компанию и активно привлекали вкладчиков. Одна из потерпевших вложила 20 миллионов тенге. Женщина подожгла себя у здания МВД в Нур-Султане.