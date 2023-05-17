Суд над Саркози: приговор по делу о прослушках оставили в силе

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Французский суд оставил в силе приговор экс-президенту Николя Саркози по делу о прослушивании телефонных разговоров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на France24.com.

Ему назначили три года лишения свободы - два условно и один разрешили отбывать дома с ношением электронного браслета вместо того, чтобы отправиться в тюрьму.

Саркози пообещал обжаловать приговор в Верховном суде Франции.

Напомним, в марте 2021 Саркози приговорили к трём годам лишения свободы за коррупцию и торговлю влиянием через секретную телефонную линию, которая была обнаружена в результате прослушивания разговоров.

Суд установил, что в 2014 году Саркози и его бывший адвокат Тьерри Герцог пытались подкупить судью, чтобы получить данные расследования о незаконном финансировании президентской предвыборной кампании 2007 года. Саркози подозревали в получении более 100 тысяч евро от дочери основателя L'Oreal.