Стройматериалы подорожали в три раза: дольщики Актобе в заложниках ситуации

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Два года актюбинские дольщики не могут заехать в собственные квартиры. В сложном положении оказалось почти 50 семей. Дом с виду готов, но люди по-прежнему ютятся у родственников или арендуют жильё, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АstanaTV.

Дом на 48 квартир в жилом комплексе "Кайнар" должны были сдать в эксплуатацию в 2020 году. Люди выкупили свои квадратные метры ещё на этапе застройки в 2018-2019 годах. Многих привлекала цена: квадратный метр жилья продавали за 150 тысяч тенге. В итоге жилплощади до сих пор пустуют, в подъезде не завершена отделка, а к самому дому всё еще не подключены коммуникации

"Мы трёхкомнатную купили, 95 квадратных метров, 12 миллионов. Рассчитались, но до сих пор обещают, завтраками кормят. В данный момент не подключена вода, канализация ещё не подключена", - сказал житель Актобе.

Люди, вложив последние накопления, вынуждены жить у родственников или на съёмных квартирах

"Многие продали свои квартиры, дома, чтобы сюда вложиться. Теперь на квартирах живут. Мы 4 года назад договор оформили, а застройщик не спешит выполнять обязательств", - возмущается другой житель.

Застройщик в свою очередь объяснил: процесс затормозился из-за повышения цен на стройматериалы. Многое подорожало в 2, а то и в 3 раза, рассказал один из учредителей компании. Тем не менее, работы на этапе завершения. Остались нюансы.

"Не решен вопрос только крупный, это подъезды. По подъездам мы закончим в течение, я думаю 25-ти дней. Один ещё вопрос - осталось только врезку водопровода сделать, все сети готовы. Канализация, сети. В канализации осталось только поставить насос и получить разрешение на врезку", - комментирует соучредитель строительной компании Виктор Масленников.

По словам застройщика, въехать в свои квартиры люди смогут к концу года. Однако, дольщики уже не верят никаким обещаниям. Слишком часто компания переносила срок ввода в эксплуатацию. Люди намерены отстаивать свое право на собственность в суде.