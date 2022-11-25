Стройматериалы дорожают, а их импорт растет - депутаты потребовали решить проблему

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В Сенате Парламента обеспокоены нарастающим удорожанием строительства в Казахстане, передает BaigeNews.kz. По данным Счетного комитета, строительные материалы формируют до 65% стоимости жилого здания в сметах строительных объектов. Поэтому любое колебание на рынке, как и развитие собственного строительной индустрии, напрямую влияют не только на себестоимость строительства, но и, в целом, на темпы жилищного строительства, отметили депутаты.

По данным АО "Казиндастри", структура отрасли производства стройматериалов страны имеет выраженную сырьевую направленность. В Казахстане недостаточно предприятий, производящих продукцию высокой степени переработки. Согласно данным Бюро национальной статистики, доля импорта по 18 ключевым строительным материалам превышает 50%.

"При этом важно отметить, что импорт строительных материалов на отечественный рынок за январь-август 2022 года увеличился почти на 3%, до 799,5 миллиона долларов США. В то же время, за этот период в Казахстане в натуральном выражении снизилось производство облицовочных керамических кирпичей (-11,5%), изделий из бетона (-6,7%), силикатных и шлаковых кирпичей (-14%), портландцемента (-0,4%), сборных строительных конструкций (-3,3%), товарного бетона (-13,3%)", - сообщил депутат Серик Шайдаров.

Неопределенная ситуация сложилась в производстве цемента и извести, когда предприятия в среднем в год загружены на 65% (объем производства - девять миллионов тонн, производственные мощности - 13 миллионов тонн). Разницу составляет импорт, приходящий из России и стран Евразийского экономического союза, который ограничивает возможность отечественных предприятий по дозагрузке своих мощностей.

"В целом, складывающаяся обстановка на фоне нарушения импортных цепочек привели к тому, что в прошлом году произошло удорожание фактически всех видов строительных материалов на 50%, а по некоторым материалам - на 100%. При этом отмечу, что с учетом имеющих производственных мощностей и местного сырья в Казахстане существует потенциал по импортозамещению продуктов "среднего передела". Поэтому перед уполномоченным государственным органом стоит задача по форсированному развитию производства строительных материалов", - сообщил сенатор.

По его словам, Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с акиматами важно не только довести до логического завершения все намеченные проекты, но и обеспечить полное покрытие потребности в стройматериалах на уровне регионов и страны в целом.