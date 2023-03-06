Строительство двух ЖК приостановили в Астане из-за нарушений правил безопасности

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В Астане из-за нарушений техники безопасности и охраны труда были приостановлены строительно-монтажные работы на двух строительных объектах. Это МЖК "Райымбек" и МЖК "Ayana Plaza", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

По МЖК "Райымбек" были устранены выявленные нарушения, по МЖК "Ayana Plaza" материалы переданы в суд.

Всего за прошлый год госинспекторами труда за нарушения трудового законодательства 87 работодателей были привлечены к административной ответственности. Сумма штрафов составила более 16,7 миллионов тенге.

Так, основной причиной производственного травматизма в строительстве является высокий темп производства работ на объектах и недостаточное выделение финансовых средств со стороны застройщиков на охрану труда и технику безопасности. В большинстве случаев у мелких подрядных организаций отсутствуют договоры обязательного страхования работников от несчастных случаев.

"Согласно действующего законодательства все работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (защитная каска, специальная одежда, монтажный пояс), а также средствами коллективной защиты. Вместе с тем, рабочие места на высоте и проходы к ним должны иметь защитные ограждения, и в целях избежание падения предметов с высоты иметь защитно-улавливающие сетки. В случае несоблюдения требований безопасности и охраны труда на стройобъектах будут приостановлены все виды работ, также будут применены меры административной и уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

К слову, госинспекторами труда также проводятся разъяснительные работы с трудовыми коллективами предприятий по соблюдению требований по безопасности и охране труда, руководству организации разъясняются обязанности по заключению договоров страхования от несчастных случаев на производстве.