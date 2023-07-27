Строительный магазин сгорел в Алматы

Фото: ДЧС Алматы

Магазин по продаже строительных материалов сгорел в микрорайоне Кайрат в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Сигнал о происшествии поступил в ДЧС в 16:16.

Силы и средства ДЧС Алматы были направлены по повышенному рангу выезда по адресу: улица Туркестан, 27.

Горело П-образное строение площадью более 150 квадратных метров.



"Горение ликвидировано в 16:42. Проводится проливка и разбор конструкций. Не допущено распространение огня на соседние торговые точки с товарно-материальными ценностями", - уточнили в ДЧС.