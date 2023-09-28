"Строили как для баранов": жители Шымкента замерзают в квартирах по госпрограмме

Социальное жилье в Казахстане, с каждым годом вызывает все больше жалоб и нареканий у новосёлов. Низкое качество ремонта и постройки особенно проявляется в сезон дождей и непогоды. Так в новых домах появляются трещины, протекает крыша, отклеиваются обои, а в подъездах порой и вовсе текут ручьи. Не исключение и Шымкент. Корреспондент BaigeNews.kz выслушал жалобы жителей социального жилья.

Фото: Анастасия Новикова.

Жительница Шымкента, мать-одиночка Жанар Ералиева заветные квадратные метры приобрела по программе "Арендное жилье с правом выкупа". Женщина рассказывает, как новоселье было омрачено первым дождем и холодами. Ее квартиру и квартиру соседей постоянно заливает. От сырости появился грибок, а зимой в доме заметно холодает. В новый дом очередники заселились лишь в 2019 году, однако уже сейчас многоэтажка нуждается в срочном ремонте.

"У меня и у соседей вода течет со всех стен, что балконы, что внутри квартиры, везде вода. А когда идет ливень, или сильный снег, то находится в помещении невозможно, все трещит, гремит. Просто ужас! От ремонта и вовсе ничего не осталось, надо мной соседка, и она жалуется, что жить тут невозможно и даже опасно. После того как стены намокают, все начинает сыпаться, а еще мы постоянно боремся с плесенью. Первый год ее замазывали, а сейчас нет сил бороться с этим", - возмущается женщина.

Фото предоставлено жителями ЖК.

Жанар, задается вопросом, как могли построить и принять такое некачественное жилье в эксплуатацию. Многие погрешности в доме по улице Астана 88, видны с улицы невооруженным глазом. Заметно, что дом не утеплен.

"Между стеной и сайдингом видно, что не утеплено! Квартиры, которые находятся в середине дома, в них жарко, а вот нам живущим в угловых, любой мороз и минусовая температура сразу чувствуется. Прошлой зимой было в Шымкенте холодно, и у меня окно на балконе замерзло и лопнуло. Пришлось срочно ремонтировать. Как строители и принимающие объект могли не заметить, что между обшивкой и стеной нет утеплителя? Как будто не для людей строили, а для баранов. Но, даже для животных кошары утепляют, а нам приходится мириться с такой постройкой и жить", - эмоционально высказывается горожанка.

Жительница Шымкента отмечает, что таких домов на территории города много, и каждую осень в интернете появляется все больше видео от возмущённых людей, которые рассказывают с какими сложностями им пришлось столкнуться.

"На самом деле не только наша многоэтажка такая, многие дома текут, замерзают, а стены, порой даже наружные в глубоких трещинах. Очень болезненная и распространённая проблема, у меня немного теплее, чем у других еще возможно потому, что я пеку постоянно дома. В холодное время года соседи жалуются, мёрзнут. Люди сами затевают ремонты, скидываются, чтобы починить крышу или привести в порядок стены", - сетует Жанар.

В 2022 году в Шымкенте было выявлено более 200 домов, где были нарушены строительные нормы, позже застройщиков привлекли к ответственности. Но, в союзе строителей отмечают, что с подобными проблемами встречаются не только шымкентские новоселы. Однако теперь благодаря новым законам, горожане будут защищены от некачественного жилья.

"Ранее действовал механизм, где заказчиком являлся акимат, он нанимал генерального подрядчика, устанавливалась фиксированная цена, и в чистовой отделке подрядчик должен был построить жилье. К сожалению, качество таких домов действительно оставляет желать лучшего. На мой взгляд, основная причина в том, что стоимость, по которой генеральный подрядчик мог построить это жилье, была занижена. То есть 180-240 тысяч тенге за квадратный метр с учетом инфляции, которая на строительную отрасль в Казахстане составляет более 20% ежегодно, это уже не актуальная стоимость", - рассказал Вячеслав Лазарев, директор филиала Союза строителей Казахстана г. Астана.

В этом году, по словам Вячеслава Лазарева система в корне изменилась, и акиматы городов больше не являются заказчиками, а значит качество постройки должны быть лучше.

"С 2023 года ввели новый механизм, где акиматы не строят жилье, не являются заказчиками, а выкупают готовое либо строящееся жилье уже на рынке по фиксированным ценам. Это создает дополнительную уверенность в том что качество домов, которое можно проверить, либо на стадии стройки либо готовое. Такое жилье более конкурентоспособное по ценообразованию. И этот механизм мы считаем правильным. Сейчас утверждается стоимость жилья для выкупа, она будет разная, будет составлять от 300 000 тенге за квадратный метр, что является более или менее правдоподобным показателем", - рассказал Лазарев.

В феврале этого года для недобросовестных подрядчиков в Казахстане планировали ужесточить наказание и помимо штрафов ввести уголовную ответственность, данный вопрос поднимался в Сенате. На такие меры вынуждены боли пойти из-за огромного количества поступающих жалоб от казахстанцев.

Жильцам дома №88, оббивая пороги акимата, и написав многочисленные жалобы, все же удалось добиться ремонтных работ в доме. Правда, капитального ремонта не будет, лишь текущий, об этом рассказали в пресс-службе Каратауского района.