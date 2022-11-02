Страны ШОС выступили против торговых ограничений, угрожающих мировой экономике

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Страны Шанхайской организации сотрудничества выступили против торговых ограничений, угрожающих мировой экономике. Об этом говорится в совместном коммюнике, подписанном во вторник по итогам 21-го заседания Совета глав правительств стран-участников ШОС, передаёт BaigeNews.kz.

"Главы делегаций подтвердили, что государства-члены ШОС считают важным дальнейшее совершенствование архитектуры глобального экономического управления и будут последовательно отстаивать и укреплять открытую, транспарентную, справедливую, инклюзивную и недискриминационную многостороннюю торговую систему, основанную на принципах и правилах Всемирной торговой организации (ВТО), содействовать развитию открытой мировой экономики, выступать против протекционистских действий и торговых ограничений, которые противоречат принципам ВТО, подрывают систему многосторонней торговли и угрожают мировой экономике", - говорится в подписанном документе.

Они подчеркнули, что одностороннее применение экономических санкций, кроме принятых СБ ООН, несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на третьи страны и международные экономические отношения.

Главы делегаций подтвердили, что ШОС выступает за повышение эффективности ВТО как ключевой площадки для обсуждения повестки дня международной торговли и принятия правил многосторонней торговой системы.