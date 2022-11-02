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  • Страны ШОС выступили против торговых ограничений, угрожающих мировой экономике
ehonews.kz Сегодня, 09:25
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Фото: ehonews.kz

Страны ШОС выступили против торговых ограничений, угрожающих мировой экономике

Страны Шанхайской организации сотрудничества выступили против торговых ограничений, угрожающих мировой экономике. Об этом говорится в совместном коммюнике, подписанном во вторник по итогам 21-го заседания Совета глав правительств стран-участников ШОС, передаёт BaigeNews.kz.

"Главы делегаций подтвердили, что государства-члены ШОС считают важным дальнейшее совершенствование архитектуры глобального экономического управления и будут последовательно отстаивать и укреплять открытую, транспарентную, справедливую, инклюзивную и недискриминационную многостороннюю торговую систему, основанную на принципах и правилах Всемирной торговой организации (ВТО), содействовать развитию открытой мировой экономики, выступать против протекционистских действий и торговых ограничений, которые противоречат принципам ВТО, подрывают систему многосторонней торговли и угрожают мировой экономике", - говорится в подписанном документе.

Они подчеркнули, что одностороннее применение экономических санкций, кроме принятых СБ ООН, несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на третьи страны и международные экономические отношения. 

Главы делегаций подтвердили, что ШОС выступает за повышение эффективности ВТО как ключевой площадки для обсуждения повестки дня международной торговли и принятия правил многосторонней торговой системы. 

"Они подчеркнули необходимость скорейшего проведения инклюзивной реформы организации с упором на вопросы ее развития и адаптации к современным экономическим реалиям, а также эффективной реализации функций мониторинга, переговоров и разрешения споров. Главы делегаций акцентировали позицию государств-членов ШОС в пользу поощрения регионального экономического сотрудничества в различных формах, содействия созданию благоприятных условий для торговли и инвестиций в целях постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий", - отмечается в коммюнике. 

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#ШОС #экономика
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:25
187
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