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  • BAIGENEWS

Столичные школьники в понедельник с первой смены будут учиться дистанционно

Сегодня, 21:02
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 21:02
Сегодня, 21:02
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Фото: pixabay.com

15 января столичные школьники с первой смены из-за погоды сменят формат обучения, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий 15 января 2024 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", — говорится в сообщении отдела образования Астаны.

Напомним, в ряде регионов Казахстана 15 января объявлено штормовое предупреждение.

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