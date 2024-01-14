Столичные школьники в понедельник с первой смены будут учиться дистанционно

15 января столичные школьники с первой смены из-за погоды сменят формат обучения, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий 15 января 2024 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", — говорится в сообщении отдела образования Астаны.