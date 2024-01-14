Столичные школьники в понедельник с первой смены будут учиться дистанционно
Сегодня, 21:02
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Сегодня, 21:02Сегодня, 21:02
97Фото: pixabay.com
15 января столичные школьники с первой смены из-за погоды сменят формат обучения, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с ухудшением погодных условий 15 января 2024 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", — говорится в сообщении отдела образования Астаны.
Напомним, в ряде регионов Казахстана 15 января объявлено штормовое предупреждение.