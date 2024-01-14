Мороз, метель и гололёд: чего ждать казахстанцам в понедельник

По прогнозам "Казгидромета", на большей части территории страны ожидается морозная погода без осадков, лишь на востоке, юге, юго-востоке сохранится неустойчивый характер погоды, ожидается снег, временами сильный снег. По республике прогнозируются туман, гололёд, метель, порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.

15 января на западе, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются сильный снег, туман, гололед. На севере области низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Алматы и Конаеве временами ожидаются туман и гололёд. Ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью и днём до 2-7, на севере, в горных районах области 10-15 мороза.

В области Жетысу ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 2-7, на севере, в горных районах области 12-17 мороза, днём до 0-5, на севере, в горных районах области 8 мороза. Днём в горных районах области Жетысу ожидается сильный снег. На севере низовая метель, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер днем порывы 17-22 м/с.

15-16 января на северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью и днём до 4-9, на севере, в горных районах области 12 мороза.

Ночью на юге Кызылординской области ожидается гололёд.

В Туркестанской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 4-9, на севере области 14-19 мороза, днем до 0-5, на севере, в горных районах области 8 мороза.

В Павлодарской области ожидается ветер юго-западный, ночью на большей части области порывы 15-20 м/с, днем на западе области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. г. Кокшетау: 15 января ветер юго-западный ночью порывы 15-18 м/с.

На востоке, юге, в центре области Абай ожидается метель. Ветер западный, северо-западный ночью на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В Семее ночью ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. Ночью на большей части области, днем на севере, востоке, юге области ожидается метель. Ветер западный, северо-западный ночью на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ночью ожидается метель. Ветер западный, северо-западный ночью порывы 15-20 м/с.

Днём на западе Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Уральске ветер южный, юго-восточный днем порывы 18 м/с.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с, днём на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный на западе, юге области 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области сохраняется сильный мороз 20 градусов. В Актау ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

На юге Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.