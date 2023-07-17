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"Стенка на стенку": задержаны участники массовой драки в Мангистау
Побоище между двумя группами парней развернулось в ночь на 15 июля около 03:30 по улице Тажиева в селе Бейнеу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Правоохранители установили и задержали шестерых подозреваемых в возрасте 24-25 лет.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) отдела полиции Бейнеуского района по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью".
Теперь виновникам может грозить ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок.
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