Старший брат избивал сестру-инвалида в Петропавловске

Пострадавшая от бытового насилия жительница Петропавловска обратилась за помощью в полицию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По сообщению полиции, 37-летняя жительница Петропавловска регулярно подвергалась побоям со стороны старшего брата. Будучи инвалидом 3-й группы, женщина испытывала сложности с трудоустройством. Она внушала себе: “Брат меня кормит, я должна быть послушной”.

Сотрудники группы по защите женщин от насилия отдела МПС УП города Петропавловска помогли женщине устроиться в Центр временного пребывания. Там она сможет прожить полгода, получая квалифицированную помощь психологов и юристов. У нее будет возможность обучиться профессии и трудоустроиться.

"В отношении брата пострадавшей вынесено защитное предписание. В дальнейшем процессуальное решение будет принято на основании заключения судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время полиция перешла от заявительного к выявительному характеру регистрации правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, однако важнейшим условием решения проблемы остается отказ от психологии жертвы. Призываем пострадавших от домашних тиранов не бояться обращаться за помощью к специалистам", — сообщает начальник УП города Петропавловска Марат Жумалиев.

По информации МВД, с начала года по фактам противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений полицейские Петропавловска зарегистрировали 1 141 случай. В отношении правонарушителей вынесено 1105 защитных предписаний, судами установлено 224 особых требования к поведению.