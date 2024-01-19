Стало известно, сколько будут получать казахстанские миротворцы

Сколько будут получать казахстанские миротворцы, рассказала депутат Мажилиса Парламента Айгуль Куспан, передаёт BaigeNews.kz.

"Сейчас мы принципиально это предложение одобрили. В первую очередь, это направление нашего миротворческого контингента на Голанские высоты. Военнослужащие, которые будут там находиться, будут получать от одной тысячи долларов до тысячи четырехсот. В зависимости от должности и выполняемой функции. Это будет выплачивать им ежемесячно ООН. Кроме того, они будут получать в месяц три оклада", - рассказала Айгуль Куспан.

Кроме того, депутат пояснила, сколько придется потратить для переброски техники за границу.

"Требования ООН - каждый контингент прибывает со своим вооружением и техникой. Поэтому мы определили, какая будет у нас техника, министр об этом сказал. Ее нужно перебросить. На это уйдет, мы посчитали, около восьми миллионов долларов. Потому что речь идет о больших бронированных машинах. Для них нужны особые самолеты, которых у нас нет", - подчеркнула депутат.

Айгуль Куспан предположила, что Министерство обороны обратится к компаниям, которые занимаются переброской таких грузов. По ее словам, скорее всего машины будут доставлены на Голанские высоты украинскими ИЛ-72.

Парламент Казахстана одобрил направление казахстанских военных для участия в миссиях ООН. Первый самостоятельный миротворческий контингент Казахстана будет направлен на Голанские высоты в 2024 году. По каким критериям отбирают военнослужащих для прохождения миротворческой миссии.