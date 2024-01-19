Парламент одобрил направление казахстанских военных для участия в миссиях ООН

Парламент Казахстана одобрил направление казахстанских военных для участия в миссиях ООН, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил министр обороны Руслан Жаксылыков направление военнослужащих Вооруженных Сил Республики Казахстан в миротворческие миссии Организации Объединенных наций для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности осуществляется в соответствии с постановлениями парламента от 20 декабря 2013 года.

"С 2014 года 67 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН в Западной Сахаре, Кот-д’Ивуаре, Мали, Центральноафриканской Республике и Ливане в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров. С 2018 года 538 казахстанских военнослужащих участвовали в миссии "Временные силы ООН в Ливане"в составе миротворческого подразделения.

В настоящее время казахстанские военные проходят службу в миссиях ООН: шесть офицеров - в Западной Сахаре, два офицера - в Центральноафриканской Республике, два офицера - в Демократической Республике Конго, девять военнослужащих - в Ливане.

Руководством ООН дана высокая оценка боевой выучке наших военнослужащих и выражена готовность поддержать увеличение количества казахстанских миротворцев в миссиях ООН. Многие казахстанские офицеры награждены медалями за личный вклад в миротворческую деятельность и имеют благодарности от командования миссий.

Важно отметить, что поддержка миротворческой деятельности и урегулирование конфликтов всегда находятся в центре внимания мировой общественности", - сказал министр на совместном заседании палат парламента.