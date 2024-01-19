Как отбирают миротворцев, рассказали в Министерстве обороны РК

По каким критериям отбирают военнослужащих для прохождения миротворческой миссии, сообщил министр обороны РК Руслан Жаксылыков, передаёт BaigeNews.kz.

"Миротворцев отбираем по моральном-деловым качествам: состояние здоровья, воинская дисциплина, уровень подготовки. Соответственно, знание языка и законодательства", - сказал Руслан Жаксылыков.

Он подчеркнул, что наделение Казахстана самостоятельной миссией ООН говорит об авторитете нашей страны на мировой арене. Участвовать в миссии будут только профессиональные военнослужащие.

Министр также сообщил, что международная комиссия высоко оценила подготовку казахстанских военнослужащих.

"Все требования по оснащению нашего подразделения выполнены. Это доказано тем, что международная комиссия, проверяющая уровень подготовки, оценила нас на очень высоком уровне".

Отмечается, что миротворцы готовятся выполнять задачи по обеспечению охраны миротворческой базы, патрулированию, конвоированию и сопровождению гуманитарных грузов, организации блокпостов, защите гражданского населения .

Сообщается также, что в миротворческих операциях активно участвуют военные контингенты многих стран для приобретения практического опыта ведения боевых действий. Участие Казахстана в таких операциях является необходимым и чрезвычайно важным компонентом обучения военных современным формам вооруженной конфронтации. Такой подход используется многими странами, чьи вооруженные силы не задействованы ни в каких конфликтах.

Напомним, парламент одобрил направление казахстанских военных для участия в миссиях ООН. Организация впервые дала Казахстану самостоятельную миссию. Казахстан отправит первый самостоятельный миротворческий контингент на Голанские высоты.