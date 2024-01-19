Первый самостоятельный миротворческий контингент Казахстана будет направлен на Голанские высоты
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Казахстан отправит первый самостоятельный миротворческий контингент на Голанские высоты, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на совместном заседании палат парламента сообщил Руслан Жаксылыков.
"Следует особо отметить направление первого самостоятельного национального миротворческого контингента в количестве 139 военнослужащих со своей военной техникой, вооружением и имуществом в качестве роты резерва в миссию "Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах", - сказал министр.
Развертывание планируется провести с марта 2024 года. Для этого будет заключен международный договор с ООН, определяющий обязательства сторон, а также вопросы финансового и материально-технического обеспечения участия контингента в миссии Транспортировка контингента и имущества будет осуществлена за счет казахстанской стороны.
Отмечается, что расширение географии участия военнослужащих Казахстана в миротворческих миссиях ООН свидетельствует о твердом намерении нашей республики оказать поддержку людям, страдающим от военных и гуманитарных кризисов. Благодаря самоотверженности казахстанского миротворческого контингента на местах, посредники из ООН имеют возможность найти мирное решение в конфликтах между сторонами.
Напомним, что парламент одобрил направление казахстанских военных для участия в миссиях ООН. Организация впервые дала Казахстану самостоятельную миссию.
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