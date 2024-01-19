Первый самостоятельный миротворческий контингент Казахстана будет направлен на Голанские высоты

Казахстан отправит первый самостоятельный миротворческий контингент на Голанские высоты, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на совместном заседании палат парламента сообщил Руслан Жаксылыков.

"Следует особо отметить направление первого самостоятельного национального миротворческого контингента в количестве 139 военнослужащих со своей военной техникой, вооружением и имуществом в качестве роты резерва в миссию "Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах", - сказал министр.

Развертывание планируется провести с марта 2024 года. Для этого будет заключен международный договор с ООН, определяющий обязательства сторон, а также вопросы финансового и материально-технического обеспечения участия контингента в миссии Транспортировка контингента и имущества будет осуществлена за счет казахстанской стороны.

Отмечается, что расширение географии участия военнослужащих Казахстана в миротворческих миссиях ООН свидетельствует о твердом намерении нашей республики оказать поддержку людям, страдающим от военных и гуманитарных кризисов. Благодаря самоотверженности казахстанского миротворческого контингента на местах, посредники из ООН имеют возможность найти мирное решение в конфликтах между сторонами.

Напомним, что парламент одобрил направление казахстанских военных для участия в миссиях ООН. Организация впервые дала Казахстану самостоятельную миссию.