Стало известно, когда полностью ликвидируют пожар в области Абай

Фото: МЧС РК

Пожар в области Абай полностью ликвидируют через четыре-пять дней. Об этом сообщил вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев, передаёт BaigeNews.kz.

"В ближайшее время. Может четыре-пять дней до ликвидации", - сказал вице-министр, отвечая в кулуарах сената на вопросы журналистов.

Он также сообщил о причине, почему у МЧС нет самолётов для тушения пожаров. Она заключается в том, что у ведомства нет средств на это.

"У нас есть только 33 вертолёта, которые имеют водосливные устройства. Их них порядка 16, которые могут тушить пожары. Остальные для поисковых работ, для разведки. Но все они не могут быть на ходу, так как идут какие-то плановые и регламентные работы. Поэтому почти половина из них всегда находятся на ремонте. Самолётов нет, потому что на это деньги мы запрашивали, но они не предусматриваются. Поэтому мы не купили ещё самолёты", - сказал Кульшимбаев.

Журналисты также поинтересовались о том, будет ли МСЧ оказывать помощь погибшему трактористу Сергею Архипову. Вице-министр ответил, что МЧС - неуполномоченный орган в этом вопросе. Ранее стало известно, что Сергея Архипова не внесли в число жертв пожара.

Напомним, огонь бушует на территории "Семей орманы" в области Абай с 8 июня. Всего за несколько дней пламя распространилось более, чем на 60 тысяч гектаров. В результате пожара погибли 14 лесничих.