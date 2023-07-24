Стало известно, какое наказание грозит Бейбуту Шуменову

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Скандально известного боксера Бейбута Шуменова разыскивает Интерпол. Титулованный спортсмен был объявлен в розыск два дня назад. В Казахстане экс-чемпиону мира по боксу грозит уголовная ответственность за драку в торговом центре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Объявление о розыске появилось на портале органов правовой статистики. И вот сегодня в полиции подтвердили информацию. Сообщается, что Шуменова обвиняют по статье "Хулиганство". Ему грозит штраф до 7 миллионов тенге либо ограничение свободы.

"По факту инцидента в Mega Silk Way, произошедшего 18 июня текущего года, департаментом полиции города Астаны в отношении Бейбута Шуменова проводится досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство". Вместе с тем данный гражданин официально объявлен в межгосударственный розыск согласно нормам уголовно-процессуального законодательства", - прокомментировал официальный представитель ДП Астаны Нуралы Танирбергенов.

Ранее в МВД сообщили, что по факту драки в одном из ТРЦ Астаны в отношении экс-чемпиона мира по боксу возбуждено дело по статье "хулиганство".

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева считает нужным привлечь казахстанского боксера Бейбута Шуменова к уголовной ответственности по статье 115 (угроза) УК РК за инцидент в торговом центре в Астане.