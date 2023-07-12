По факту драки в столичном ТРЦ с участием боксёра Шуменова начато расследование

Фото: astanatv.kz

Заместитель министра МВД РК Кайрат Сунтаев заявил, что на видео потасовки экс-чемпион мира по боксу Бейбут Шуменов.

В МВД сообщили, что по факту драки в одном из ТРЦ Астаны возбуждено дело по статье "хулиганство" в отношении экс-чемпиона мира по боксу Бейбута Шуменова, передаёт Baigenews.kz.

Также расследование определит, является ли отягчающим то обстоятельство, что Бейбут Шуменов бывший профессиональный боксер.

Отметим, что потасовку двух мужчин на фуд-корте в одном из крупных торгово-развлекательных центров Астаны сняли камеры видеонаблюдения.

В соцсетях писали, что сотрудники полиции Есильского района не увидели состава уголовного правонарушения со стороны избившего и традиционно списали дело.