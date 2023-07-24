Боксер Бейбут Шуменов объявлен в розыск

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Об этом сообщается на портале органов правовой статистики и специальных учетов.

Экс-чемпион мира по боксу Бейбут Шуменов объявлен в розыск, передаёт Baigenews.kz. Такая информация опубликована на сайте прокуратуры.

Известно, что последние несколько лет боксер Шуменов проживает в США.

Ранее в МВД сообщили, что по факту драки в одном из ТРЦ Астаны в отношении экс-чемпиона мира по боксу возбуждено дело по статье "хулиганство".

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева считает нужным привлечь казахстанского боксера Бейбута Шуменова к уголовной ответственности по статье 115 (угроза) УК РК за инцидент в торговом центре в Астане.