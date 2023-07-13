Детский омбудсмен считает нужным возбудить дело на Бейбута Шуменова

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Факт угрозы безопасности ребенка подтверждается кадрами видео с места происшествия, размещенного в социальных сетях.

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева считает нужным привлечь казахстанского боксера Бейбута Шуменова к уголовной ответственности по статье 115 (угроза) УК РК за инцидент в торговом центре в Астане, передаёт Baigenews.kz.

"Обратилась в МВД о необходимости учесть факт, что своими действиями лицо, совершившее преступное деяние, подвергло опасности жизнь и здоровье ребенка, находившегося на руках у отца (потерпевшего). Факт угрозы безопасности ребенка подтверждается кадрами видео с места происшествия, размещенного в социальных сетях. В этой связи, в данном случае считаю необходимым привлечения лица к ответственности по статье 115 (угроза) УК РК", - сообщила Закиева в Facebook.

Детский обмундсмен пояснила, что в законодательстве отсутствует статья, предусматривающая ответственность за создание ситуации, угрожающей безопасности и здоровью ребенка.

"Мною будет внесено соответствующее предложение в блок подготовленных изменений в законодательство по вопросам обеспечения безопасности детей. В целом, считаю, в любой ситуации мы – взрослые – должны думать о детях", - написала уполномоченный.

Ранее в МВД сообщили, что по факту драки в одном из ТРЦ Астаны в отношении экс-чемпиона мира по боксу возбуждено дело по статье "хулиганство".