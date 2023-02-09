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t.me/rescuekz Сегодня, 21:28
71
Сегодня, 21:28
71
Фото: t.me/rescuekz

Стало известно имя погибшего в Турции казахстанца

Волонтёры, приехавшие в Турцию на поиски родных, сообщили имя казахстанца, чьё тело нашли спасатели под завалами, передаёт BaigeNews.kz.

"Адиль Кадырбеков, к сожалению, найден погибшим. Он ушёл из жизни сразу после начала землетрясения", - сообщили авторы Telegram-канала Rescuekz.

9 февраля в МЧС РК сообщили, что из-под завалов рухнувшего шестиэтажного дома в провинции Хатай извлекли тело гражданина Казахстана.

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#землетрясение #Турция #происшествия
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:28
71
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