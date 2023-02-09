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МЧС РК Сегодня, 20:49
338
Сегодня, 20:49
338
Фото: МЧС РК

Тело казахстанца обнаружили под завалами дома в Турции

Под завалами одного из домов в Турции обнаружили тело казахстанца. Об этом сообщили в МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Спасатели продолжают поисковые работы на одном из сложнейших участков в провинции Хатай. Объект проведения поисков – полностью разрушенный шестиэтажный дом, объём завала составляет более 18 тысяч кубометров. По оперативной информации, в настоящее время обнаружено и извлечено тело одного гражданина Казахстана. Работа спасателей осложняется большим количеством завалов, неустойчивыми конструкциями. Казахстанские спасатели работают с максимальной отдачей", - сообщили в МЧС.

Ранее нашими спасателями на данном объекте обнаружены два тела граждан Турции.

Напомним, после землетрясения в Турции перестали выходить на связь четверо казахстанцев. Одну девушку 8 февраля нашли живой.

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#мчс #землетрясение #Турция
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:49
338
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