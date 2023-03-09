Стало известно, была ли убита сенатор Гульмира Каримова

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Министр внутренних дел Марат Ахметжанов прокомментировал факт смерти депутата Гульмиры Каримовой, передаёт BaigeNews.kz.

Его спросили, есть ли основания полагать, что её убили. Поводом для вопросов стала регистрация факта смерти в Едином реестре досудебных расследований.

"Сегодня в Казахстане существует Единый реестр досудебных расследований. То есть любые заявления - насильственной была смерть или ненасильственной - все регистрируются. По ним проводятся специальные исследования, экспертизы, дабы выяснить причину смерти - скоропостижной, насильственной или другой", - ответил он.

Как объяснил Ахметжанов, для заявления по смерти необходима регистрация в ЕРДР.

"Никакого дела не возбуждено. Факт зарегистрирован в ЕРДР, по нему проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью выяснения причин смерти. Это обычная процедура, это стандарты стран ОЭСР, любое заявление регистрируется, и по нему проводится процессуальная проверка в рамках ЕРДР", - сказал министр.

К слову, когда не выяснена причина смерти человека, даже не нужно заявление.

"Если не выяснена причина смерти, назначается экспертиза, а экспертизу без регистрации в ЕРДР процессуально невозможно назначить", - добавил он.

Напомним, 27 января скончалась депутат сената парламента Гульмира Каримова.