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Лента новостей

gov.kz Сегодня, 14:51
397
Сегодня, 14:51
397
Фото: gov.kz

Стало известно, была ли убита сенатор Гульмира Каримова

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов прокомментировал факт смерти депутата Гульмиры Каримовой, передаёт BaigeNews.kz

Его спросили, есть ли основания полагать, что её убили. Поводом для вопросов стала регистрация факта смерти в Едином реестре досудебных расследований.

"Сегодня в Казахстане существует Единый реестр досудебных расследований. То есть любые заявления - насильственной была смерть или ненасильственной - все регистрируются. По ним проводятся специальные исследования, экспертизы, дабы выяснить причину смерти - скоропостижной, насильственной или другой", - ответил он.

Как объяснил Ахметжанов, для заявления по смерти необходима регистрация в ЕРДР.

"Никакого дела не возбуждено. Факт зарегистрирован в ЕРДР, по нему проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью выяснения причин смерти. Это обычная процедура, это стандарты стран ОЭСР, любое заявление регистрируется, и по нему проводится процессуальная проверка в рамках ЕРДР", - сказал министр. 

К слову, когда не выяснена причина смерти человека, даже не нужно заявление.

"Если не выяснена причина смерти, назначается экспертиза, а экспертизу без регистрации в ЕРДР процессуально невозможно назначить", - добавил он.

Напомним, 27 января скончалась депутат сената парламента Гульмира Каримова.

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#Гульмира Каримова #смерть #причины
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:51
397
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