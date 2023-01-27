Скончалась новоизбранный сенатор Гульмира Каримова

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Скончалась депутат сената парламента Гульмира Каримова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу сената.

"С прискорбием сообщаем, что сегодня ночью на 45-м году жизни скоропостижно ушла из жизни новоизбранный сенатор Гульмира Каримова. Предварительный диагноз "Анафилактический шок". Депутаты и аппарат сената парламента Республики Казахстан приносят глубочайшие соболезнования родным и близким Гульмиры Раинбековны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале палаты.

Напомним, Гульмира Каримова была избрана депутатом сената от Северо-Казахстанской области в январе этого года. 25 января её зарегистрировали в ЦИК и выдали удостоверение депутата и нагрудный знак.

Она родилась 13 августа 1977 года.

В 1998 году окончила Северо-Казахстанский государственный университет по специальности "Учитель начальных классов", в 2008 году Кокшетауский университет по специальности "Финансы", в 2016 году — магистратуру Омского государственного педагогического университета по направлению "педагогическое образование".

Свою трудовую деятельность начала в 1998 году учителем начальных классов городской классической гимназии города Петропавловска.

С 2006 года занимала должность заместителя директора по научно-методической работе.

С 2010 года работала директором средней школы-комплекса национального возрождения №17.

С 2013 года являлась руководителем Государственного учреждения "Отдел образования" города Петропавловска.

В 2017 году назначена руководителем управления образования акимата Северо-Казахстанской области.

С сентября 2021 года – председатель Комитета дошкольного и среднего образования министерства образования и науки Республики Казахстан.