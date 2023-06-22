Стала известна судьба футбольного клуба "Кайрат"

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Футбольный клуб "Кайрат" не передадут в коммунальную собственность. Об этом сообщил аким Ерболат Досаев на брифинге "О социально-экономическом развитии Алматы", передаёт BaigeNews.kz.

"Кайрат" - на самом деле достояние города. Старейший футбольный клуб страны. Пока в коммунальную собственность клуб не передаётся. Других решений не было. От собственника заявлений и просьб не поступало. Со стороны города остаётся ежегодное финансирование детско-юношеской школы "Кайрат", которой мы выделяем средства. Сам клуб продолжает жить и развиваться. И участвовать в чемпионате Казахстана", - сказал градоначальник.

Ерболат Досаев добавил, что если будет вопрос о нехватке финансирования, его рассмотрят в установленном законодательном порядке.

Председателем наблюдательного совета ФК "Кайрат" остаётся осуждённый Кайрат Боранбаев. Суд признал его виновным в пособничестве в растрате вверенного чужого имущества; присвоении или растрате вверенного чужого имущества; отмывании денег или иного имущества преступным путём. Бизнесмена отправили в колонию на восемь лет. В приговоре значились конфискация имущества и пожизненное лишение права занимать некоторые должности.