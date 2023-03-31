Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева

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Сегодня суд приговорил олигарха Кайрата Боранбаева к восьми годам колонии за миллиардные хищения, передает BaigeNews.kz. Кроме того, у бизнесмена конфисковали имущество: помещение и земельный участок в Алматы по улице Аль-фараби, денежные средства на счету в банке в сумме один миллиард 270 миллионов 190 тысяч тенге.

А также у Боранбаева заберут деньги на двух счетах в "Народном банке" в сумме два миллиарда 847 миллионов 877 тысяч тенге. Арест на оставшуюся сумму на указанном счете сохранить, постановил суд.

В фонд компенсации потерпевшим с Боранбаева взыскали 61 тысячу 260 тенге.

"Арест, наложенный постановлениями специализированным межрайонным следственным судом Астаны от 18 марта 2022 года на имущество Боранбаева – квартиру в Астане, частный дом с Алматы с земельным участком после вступления приговора в законную силу отменить", - сообщил суд.

Бизнесмена обвиняли в хищении 14,5 миллиарда тенге при перепродаже газа.

Напомним, 17 марта 2022 года Кайрат Боранбаев был задержан и водворён в изолятор временного содержания по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. Несколько дней назад прокурор в суде запросил восемь лет колонии для бизнесмена.