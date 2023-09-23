Стала известна дата назначения акима СКО

Объявлена дата назначения акима Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт областного маслихата.

Напомним, должность акима Северо-Казахстанская область несколько недель остаётся вакантной. До 4 сентября пост акима СКО занимал Айдарбек Сапаров, которого назначили министром сельского хозяйства.

"23 сентября 2023 года в 11.00 созывается собрание депутатов маслихатов Северо-Казахстанской области по вопросу дачи согласия на назначение акима Северо-Казахстанской области. Место проведения: город Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 38″, — указывается в сообщении на сайте областного маслихата.

Ранее BaigeNews.kz опубликовал материал о том, с какими проблемами может столкнуться новый руководитель Северо-Казахстанской области в своей работе. Среди них — низкое качество урожая в условиях дождей, заполненный полигон для бытовых отходов, кадровый дефицит в системе здравоохранения.