  • 24 Сентября, 16:34
  • BAIGENEWS
В Казахстане посчитали число иностранных туристов в летний сезон
На 35 миллионов тенге оштрафовали госслужащих в Казахстане
Неиспользуемые 2,9 миллиона гектаров возвращены государству в этом году
Казахстанца экстрадировали из Турции за хищение около 1 млрд тенге
900 миллионов тенге на малине. Схему хищения выявили в Жамбылской области
Как чемпиона мира Ризабека Айтмухана встретили на родине
10 лет колонии получила 22-летняя закладчица в Талдыкоргане
Пожар в школе Тараза: прыгнувшие с третьего этажа девушки-строители в реанимации
14-летний подросток упал с высоты в ЖК "Триумф Астаны"
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Стала известна дата назначения акима СКО

Вчера, 02:10
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Стала известна дата назначения акима СКО Вчера, 02:10
Вчера, 02:10
605

Объявлена дата назначения акима Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт областного маслихата.

Напомним, должность акима Северо-Казахстанская область несколько недель остаётся вакантной. До 4 сентября пост акима СКО занимал Айдарбек Сапаров, которого назначили министром сельского хозяйства.

"23 сентября 2023 года в 11.00 созывается собрание депутатов маслихатов Северо-Казахстанской области по вопросу дачи согласия на назначение акима Северо-Казахстанской области. Место проведения: город Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 38″, — указывается в сообщении на сайте областного маслихата.

Ранее BaigeNews.kz опубликовал материал о том, с какими проблемами может столкнуться новый руководитель Северо-Казахстанской области в своей работе. Среди них — низкое качество урожая в условиях дождей, заполненный полигон для бытовых отходов,  кадровый дефицит в системе здравоохранения.

Самое читаемое

Наверх