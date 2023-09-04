Айдарбек Сапаров назначен министром сельского хозяйства
Сегодня, 11:47
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Сегодня, 11:47Сегодня, 11:47
245Фото: gov.kz
Министерство сельского хозяйства РК возглавил Айдарбек Сапаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Указом Главы государства Сапаров Айдарбек Сейпеллович назначен министром сельского хозяйства Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.
Кандидатуру Айдарбека Сапарова для назначения на должность министра сельского хозяйства Республики Казахста депутаты согласовали на заседании комитета мажилиса по аграрным вопросам.
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