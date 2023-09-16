13 дней без акима: Что останется в "наследство" будущему руководителю Северо-Казахстанской области?

Почти две недели Северо-Казахстанская область живет без руководителя региона. Пожалуй, таких долгих назначений история северного Казахстана и не вспомнит. Почему северные ворота страны, главная житница республики остается без управления – вопрос, которым задаются все североказахстанцы. BaigeNews.kz решил разобраться, какие же "дары" унаследует будущий аким региона и насколько привлекательна область для ее управления.

Первое по сезону и приоритету отраслей в СКО – это сельское хозяйство. И именно сегодня она требует особенного внимания. Аграрная область в этом году столкнулась с проблемой качества урожая. Со всех уголков региона фермеры жаловались на дождливую погоду в период массового сбора урожая. Теплые дни уходящей недели немного скорректировали ситуацию. Но зерно от излишней влажности начало не только прорастать, но и прогнивать.

"Если весь сентябрь будут идти дожди, то урожай потеряет клейковину и натуру. Придется еще сушить, а это дополнительные траты. А значит увеличится себестоимость зерна", - прокомментировал ситуацию руководитель ТОО "Дайындык-Агро" Биржан Шаймерденов.

Ситуация настолько серьезная, что депутат мажилиса Айдарбек Ходжаназаров подал запрос об объявлении режима ЧС сразу в нескольких областях республики, включая Северо-Казахстанскую.

"С урожаем не ладно. И это нужно решать, и решать сейчас. Мы не можем допустить, чтобы наши сельхозтоваропроизводители в одночасье разорились", - прокомментировал ситуацию директор "Института развития местного самоуправления" Сергей Худяков.

Спикер продолжил список проблем области, которая почти две недели остается без руководителя. На втором месте по приоритетам решения задач стоит вопрос с полигоном для твердо-бытовых отходов. Уже в январе Петропавловск столкнется с настоящей мусорной катастрофой: отходы попросту негде будет складировать. И это уже не возможное развитие событий, а реальность, которой не избежать, считает собеседник.

"Наш полигон ТБО заполнен на 90 процентов. Экологи говорят, что разрешение на продление лицензии не дадут. У нас уже не осталось по процедуре времени. Там же нужен земельный участок, проектные изыскания, нужно разрабатывать ПСД, делать бюджетную заявку. На организацию полигона нужно будет 2 млрд денег. В бюджете нет, нужно запрашивать у республики. По всем процедурным срокам, по этапам… Мы не укладываемся даже при самых благоприятных стечениях обстоятельств до момента закрытия нашего действующего полигона. А это 2024 год", - объясняет Сергей Худяков.

Отметим, что в регионе более 450 объектов размещения ТБО, но разрешительные документации есть только на 11 из них.

Еще одна больная тема области – это кадровый дефицит в системе здравоохранения. На сегодня нехватка приближается к двумстам врачей. При этом молодым специалистам, приехавшим работать в села, выдают по 2,5 миллиона тенге в качестве подъемных. Приехавшим в город выплачивают по 1,5 миллиона. В прошлом году пособия в общей сумме 232 миллиона получили 126 врачей. К слову, о серьезном дефицит специалистов и простых рабочих рук в селах области говорят не первый год.

Самая обсуждаемая тема в интернет-пабликах региона – строительство новых многоэтажных жилых домов. Пока одни возмущаются несправедливой компенсацией за снос их частных домов под застройку презентабельных новостроек, другие либо не могут въехать в свои новые квадратные метры, либо хватаются за голову от качества построенного жилья.

"Недостроенная инфраструктура... Дело в том, что новые многоэтажные дома строили одни подрядчики, а подводили инфраструктуру - другие. По тендеру так было определено. Вот поэтому дома остались незаселенными", - комментирует Сергей Худяков.

Несколько лет остается недостроенным здание областной многопрофильной больницы в микрорайоне "Шыгыс". Это был инвестиционный проект партнеров из Турции, разработанный четыре года назад. Но что-то пошло не по плану и в прошлом году строительство заморозили. В июне сообщалось, что ПСД отправится на корректировку, а возведение здания больницы-долгостроя завершится через пару лет.

Подготовка школ к учебному году каждый раз становится "удивлением" в СКО. В учебных заведениях порой не успевают в срок завершить ремонт и подготовить здание к 1 сентября.

"Ремонты идут, хотя учебный год уже наступил. В этом году было четко это видно. В регионе до сих пор есть трехсменные школы. Некоторые проводят занятия в неподходящих зданиях. Это все требует внимания и решения", - говорит председатель постоянной комиссии Общественного совета СКО Павел Афанасьев.

Не один год и не один аким СКО пытался решить проблему доступа питьевой воды в села региона. Нередко журналисты узнают о том, что в некоторых деревнях жители пьют воду из озер и котлованов. И далеко не потому, что вкус пресной вод им по душе. В районах строятся водопроводы, водонапорные башни. Однако сельчане остаются без чистой питьевой воды.

"Еще один момент, который важно решить – это теплоэлектроцентраль. ПТЭЦ-2 надо контролировать. Она чуть ли не лежит на боку. Надо либо строить альтернативный источник генерации энергии, либо расширять имеющийся. Опять же, многолетние дискуссии по поводу газа остаются дискуссиями. Если бы в области был газ для обеспечение отопления, тогда у нас бы значительно снизились затраты у населения, и промышленность перевели бы на газ", - считает Павел Афанасьев.

В сфере энергетики эксперты говорят о нескольких уязвимых местах отрасли.

"В этой сфере нужно осуществлять мониторинг и контроль. В энергетике сложилась сложная ситуация. Низкий уровень заработных плат производственного персонала привел к тому, что специалисты разбегаются. Выучить и подготовить профессионала долго, а потерять легко. Сейчас ТЭЦ, тепловые сети испытывают дефицит кадров именно из-за низких зарплат. И вопрос заработка специалистов номер один. Второе – это устаревшее оборудование. Нужно принимать меры", - поделился мнением эксперт в области энергетики Александр Казанцев.

Северо-Казахстанская область, по словам экспертов, всего на 23% обеспечивает себя продуктами высокого спроса у населения. И эту долю нужно стремительно увеличивать.

"Будущему акиму нужно будет работать над повышением собственных доходов региона. Область на 70 процентов, и даже выше, является дотационной. У нас сельское хозяйство развито, промышленность (была развита, сейчас запущена), заводы простаивают (им трудно выбивать заказы). Давно говорят, что мы находимся на перепутье различных путей: автомобильных трасс, железных дорог, авиасообщений. Надо развивать логистику, транспортный хаб. Говорили, что аэропорт получил статус международного, были и проекты, но и это не доведено до ума. Кажется, что у нас в любой сфере есть проблемы. К сожалению, у нас нет отрасли, где мы могли бы чем-то гордиться", - считает Павел Афанасьев.

Тем временем руководителя области по-прежнему не назначили. Некоторые эксперты уверены, что для смены акима, учитывая положение дел в регионе, было выбрано не совсем удачное время.

"Избрание акима по идее рутинное мероприятие, а у нас получилось глобальное событие, которого мы все ждем. Акимом СКО должен быть специалист в экономике или сельском хозяйстве. В том, в чем силен регион", - поделился мнением Павел Афанасьев. "Хотелось бы пожелать новому акиму иметь пробивную способность, продолжить традицию предшественников. Чтобы и в следующем финансовом году нам выделили средства на благоустройство и были решены поднятые в сегодняшнем диалоге серьезные вопросы, ведь все они касаются населения", - завершил беседу Сергей Худяков.

Фото: Анна Мирская.