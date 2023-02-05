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США сбили китайский аэростат над Атлантикой
Американские военные сбили у побережья Южной Каролины китайский аэростат, решив, что это воздушный "шар-шпион". Китай утверждает, что мирный метеорологический зонд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.
Фотограф агентства Reuters, который наблюдал за процессом, сообщил, что шар был сбит истребителем, но при этом он не взорвался, а просто начал падать. Сбитый шар упал в Атлантический океан, откуда его или его обломки намереваются извлечь для дальнейшего изучения.
Тем временем Пекин заявил протест Вашингтону в связи с тем, что США сбили китайский шар, сообщил МИД КНР. Китайское внешнеполитическое ведомство обвинило Соединенные Штаты в чрезмерной реакции и серьезном нарушении международной практики. Там также отметили, что оставляют за собой право дать ответ на действия Вашингтона.
В Америке с самого начала раздавались призывы сбить этот не вполне опознанный летающий объект, но военные не хотели сбивать шар, поскольку он находился выше воздушных коридоров, которые использует гражданская авиация, и в воздухе опасности не представлял, а вот в случае падения его обломков на землю кто-нибудь мог пострадать.
В субботу Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в интересах безопасности закрыло три аэропорта, в том числе международный аэропорт Миртл-Бич в Южной Каролине, куда воздушные потоки несли китайский шар.
FAA также закрыло для гражданских полетов воздушное пространство у побережья Южной Каролины, которое патрулируют самолеты ВВС и пограничной береговой службы США.
После того, как в прошлый четверг в воздушном пространстве США был обнаружен гигантский китайский воздушный "шар-разведчик", госсекретарь США Энтони Блинкен отменил свой официальный визит в Пекин, назвав действия Пекина безответственными.
Однако одним шаром дело не обошлось: позже Пентагон сообщил, что над Латинской Америкой замечен еще один такой китайский "шар-разведчик".
По данным американской стороны, замеченный первым китайский летательный аппарат прошел на большой высоте над территорией Аляски и Канады, после чего оказался над Монтаной, где находятся пусковые шахты американских баллистических ракет, способных нести ядерные боезаряды.
Инцидент привел в ярость американское руководство, и Энтони Блинкен заявил, что появление над территорией США китайского "шара-разведчика" является явным нарушением суверенитета США и международного законодательства, а также безответственным шагом, тем более неприемлемым, если учесть, что он был совершен накануне давно запланированного и первого за много лет визита в Пекин самого госсекретаря.
Блинкен намеревался посетить Пекин с 5 по 6 февраля, чтобы обсудить ряд важных вопросов, включая международную безопасность, Тайвань и ковид, однако после появления над Америкой китайского "шара-разведчика", который последний раз видели над Миссури, визит отменили.
Шпионское предназначение "метеорологического зонда" не вызывает у американцев сомнений.
В пятницу Китай признал, что это в самом деле его шар, но никакой не разведчик, а мирный метеорологический зонд, отклонившийся от курса из-за плохой погоды, в связи с чем Пекин выражает сожаление.
А в субботу в официальном заявлении Министерства иностранных дел Китая было отмечено, что Китай "никогда не вторгался на территории или в воздушное пространство суверенных стран".
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