  • 8 Января, 17:50
  • BAIGENEWS

Срок приёма заявлений на январское ЕНТ вновь продлили в Казахстане

Сегодня, 16:56
АВТОР
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Национальный центр тестирования Сегодня, 16:56
Сегодня, 16:56
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Фото: Национальный центр тестирования

Приём заявлений на январское ЕНТ продлили до 11 января, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный центр тестирования.

"Сегодня в 17:00 будут доступны дополнительные места на январское ЕНТ. Также приём заявлений на ЕНТ продлится до 11 января (включительно)", - сказано в сообщении организации.

Абитуриентов предупредили, что если они хотят удалить заявление и подать новое (чтобы изменить дату или место тестирования), платить за ЕНТ повторно не нужно.

Ранее крайним сроком приёма заявлений было названо 6 января, затем 9 января

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