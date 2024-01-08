Срок приёма заявлений на январское ЕНТ вновь продлили в Казахстане
Сегодня, 16:56
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:56Сегодня, 16:56
120Фото: Национальный центр тестирования
Приём заявлений на январское ЕНТ продлили до 11 января, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный центр тестирования.
"Сегодня в 17:00 будут доступны дополнительные места на январское ЕНТ. Также приём заявлений на ЕНТ продлится до 11 января (включительно)", - сказано в сообщении организации.
Абитуриентов предупредили, что если они хотят удалить заявление и подать новое (чтобы изменить дату или место тестирования), платить за ЕНТ повторно не нужно.
Ранее крайним сроком приёма заявлений было названо 6 января, затем 9 января.
Самое читаемое
- Пропавшую больше 10 дней казахстанку нашли полицейские
- Трагедия на руднике "Майкаинзолото": к поискам людей подключили дроны
- Карагандинский зоопарк просит жителей сдавать свои новогодние ёлки для зверей
- Вторая ракетка Казахстана победила в финале турнира в Австралии
- Легендарной Бибигуль Тулегеновой вручили орден "Бейбітшілік пен келісім"