Срок приёма заявлений на январское ЕНТ вновь продлили в Казахстане

Приём заявлений на январское ЕНТ продлили до 11 января, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный центр тестирования.

"Сегодня в 17:00 будут доступны дополнительные места на январское ЕНТ. Также приём заявлений на ЕНТ продлится до 11 января (включительно)", - сказано в сообщении организации.

Абитуриентов предупредили, что если они хотят удалить заявление и подать новое (чтобы изменить дату или место тестирования), платить за ЕНТ повторно не нужно.

Ранее крайним сроком приёма заявлений было названо 6 января, затем 9 января.