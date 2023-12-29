29 декабря стартовал приём заявлений для участия в январском ЕНТ. Само тестирование пройдёт с 18 января по 10 февраля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Миннауки и высшего образования РК.

В январском ЕНТ участвуют лица, не набравшие пороговый балл по результатам летнего тестирования и зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих ГОП в другие направления подготовки, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.

При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена.

Количество предметов на ЕНТ остаётся прежним – три обязательных и два на выбор. Однако количество заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" сократится на пять вопросов. Увеличится количество вопросов по профильным предметам до 40. В профильных предметах будет добавлено пять заданий на соответствие выбора из списка.

Таким образом, количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений – 120. В том числе, 20 заданий по "Истории Казахстана", 10 – по "Грамотности чтения", 10 – по "Математической грамотности" и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов – 140.

"С учётом изменений мы запустили тренировочные тесты. Совместно с образовательными центрами страны запущены бесплатные онлайн-уроки для подготовки к ЕНТ. Кроме того, на сайте НЦТ в начале учебного года опубликованы: список литературы и план теста, по которым составлялись задания; список 100 исторических дат по предметам "История Казахстана" и "Всемирная история"; список терминов по "Информатике"; список литературных произведений по "Казахской литературе" и "Русской литературе". Также для всех абитуриентов на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблица Менделеева и растворимости солей", - отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Время тестирования – 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.