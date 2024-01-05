Приём заявлений на январское ЕНТ продлили в Казахстане

Приём заявлений для участия в январском ЕНТ продлили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный центр тестирования.

Документы можно будет сдать до 9 января включительно. Ранее называлась дата - 6 января.

"Нами ведётся работа по открытию дополнительных мест в регионах. Информация об этом будет опубликована в понедельник", - сообщили в центре.