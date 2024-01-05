Приём заявлений на январское ЕНТ продлили в Казахстане
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Приём заявлений для участия в январском ЕНТ продлили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный центр тестирования.
Документы можно будет сдать до 9 января включительно. Ранее называлась дата - 6 января.
"Нами ведётся работа по открытию дополнительных мест в регионах. Информация об этом будет опубликована в понедельник", - сообщили в центре.
Ранее сообщалось о том, что в январском ЕНТ участвуют лица, не набравшие пороговый балл по результатам летнего тестирования и зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих ГОП в другие направления подготовки, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.
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