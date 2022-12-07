Срок действия скидочных сертификатов за утилизацию авто продлили до 2024 года

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Срок действия скидочных сертификатов нового оператора утильсбора "Жасыл даму" продлили до 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"Срок действия скидочных сертификатов, выданных за утилизацию старой техники с 19 января 2021 года по 18 января 2022 года продлен до 18 января 2024 года", - говорится в сообщении АО "Жасыл даму".

Как отметили в компании, лица, имеющие скидочные сертификаты, выданные в 2021 году и сроки которых истекли, начиная с пятого декабря 2022 года, в соответствии с Правилами стимулирования производства в Республике Казахстан транспортных средств, имеют право осуществить операцию по передаче скидочных сертификатов третьим лицам, а также использовать скидочные сертификаты при приобретений произведённых в Республике Казахстан автомобильных транспортных средств и самоходную сельскохозяйственную технику.

"14 ноября 2022 года принят совместный приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 ноября 2022 года № 697 и Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 15 ноября 2022 года № 63 "О внесении изменения в совместный приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 21 июля 2021 года № 263 и Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29 июля 2021 года № 400 "Об утверждении Правил стимулирования производства в Республике Казахстан экологически чистых автомобильных транспортных средств (соответствующих экологическому классу, установленному техническим регламентом Евразийского экономического союза; с электродвигателями) и их компонентов, а также самоходной сельскохозяйственной техники, соответствующей экологическим требованиям, определенным техническими регламентами", - уточнили в компании.