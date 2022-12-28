Средняя пенсия в Казахстана составила 108 960 тенге

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В Казахстане насчитываются более 2,2 миллиона пенсионеров. В министерстве труда и социальной защиты сообщили, что за 11 месяцев 2022 года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 2,7 триллиона тенге.

"В ноябре 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 245,9 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии – 74,9 миллиарда тенге, солидарной пенсии – 171 миллиарда тенге. По состоянию на 1 декабря 2022 года численность пенсионеров составляет два миллиона 276 тысяч человек", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минтруда, средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 декабря 2022 года составил 108 960 тенге.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.

"Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет – 94% от прожиточного минимума. При стаже 33-х и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума", - сообщили в министерстве.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление обязательных пенсионных взносов несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц. Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

"В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период. Размеры солидарных пенсий ежегодно гарантированно повышаются с опережением уровня инфляции на 2%, что соответствует принятой в 2014 году Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года. Согласно закону "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы", размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет с 1 января 2023 года повышаются на 10,5% от получаемого размера", - отметили в Минтруда.

Размеры государственной базовой пенсионной выплаты будут повышены в связи с увеличением величины прожиточного минимума, который в 2023 году составит 40 567 тенге, а также в связи с повышением минимального размера с 54% до 60% от прожиточного минимума. Таким образом, минимальный размер пенсий с учетом базовой пенсионной выплаты повысится с 68 223 тенге (в 2022 году) до 77 417 тенге с 1 января 2023 года.