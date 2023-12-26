Спрос на доллары продолжает расти в Казахстане

Первое кредитное бюро констатирует, что в Казахстане продолжает расти интерес к долларам, передаёт BaigeNews.kz.

Ссылаясь на данные Нацбанка РК, Первое кредитное бюро сообщает, что в ноябре 2023 года нетто-продажи доллара (продажи минус покупки) в обменниках составили 234,6 миллиарда тенге. По сравнению с прошлым месяцем показатель вырос на 21% и стал самым высоким в 2023 году.

"Для последнего месяца осени в последние годы в целом обычно характерны довольно высокие уровни, но в данном случае важно, что нетто-продажи доллара показывают рост и по отношению к ноябрю 2022 года. Показатель год к году увеличился на 15%, притом, что средний курс доллара за месяц в обоих случаях был примерно одинаковым", - отмечают аналитики.

Также сообщается, что нетто-продажи евро, напротив, снизились - как месяц к месяцу (18%), так и год к году (15%).

Эксперты также обнаружили ещё одну тенденцию: казахстанцы избавляются от рублей уже третий месяц подряд. Примечательно, что больше всего продают российскую валюту жители казахстанской столицы.