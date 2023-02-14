Спецоперация в Костанайской области: выявлен канал поставки наркотиков в регион

Фото: polisia.kz

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области установили владельцев интернет-магазина, через который сбывали "синтетику", передаёт BaigeNews.kz.

Изъяты незаконно культивируемые наркосодержащие растения, их выращивали по месту проживания задержанных.

"Подозреваемые намеревались распространить 1,5 килограмма "синтетики" на территории региона. Интернет-магазин, в котором участвовали два 27-летних и два 29-летних местных жителя, действовал около четырёх месяцев", - пояснил замначальника ДП Костанайской области Дюсембай Байбусунов.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 - "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств в особо крупном размере". Проводятся необходимые следственные действия.