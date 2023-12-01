Специалисты каких направлений чаще всего переезжают в Казахстан

Названы самые популярные специальности среди тех, кто переезжает в Казахстан, и эмигрирует из него, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Сообщается, что в 2023 году в Казахстан переехали 2,8 тысячи специалистов-техников, 1,5 тысячи экономистов, 750 педагогов, 446 медиков, 421 юрист, 296 архитекторов-строителей и 133 человека с сельскохозяйственной специальностью.

Покинули страну 1,8 тысячи технических специалистов, 871 экономист, 638 педагогов, 339 медиков, 199 юристов, 123 архитектора-строителя, 125 человек с сельскохозяйственной специальностью.

Отмечается, что почти половина (48,9%) прибывших иммигрировали в Казахстан из России. Их число составило 9,4 тысячи человек. Это больше прошлогодних показателей в 3,2 раза.

Вторую и третью строчки заняли Узбекистан и Туркменистан. В пятёрку также попали Кыргызстан и Китай.

Покидали Казахстан, переезжая чаще всего в ту же Россию: 9,4 тысячи человек, — это на 43,4% меньше, чем годом ранее. В число популярных направлений убытия также вошли Германия, США, Польша и Беларусь.