Спасла шестерых детей при пожаре: жительнице Шымкента подарят квартиру

Жительнице Шымкента Марине Гафаровой, героически спасшей шестерых детей в соседнем доме, вручат ключи от 4-хкомнатной квартиры. Об этом сообщил аким города Габит Сыздыкбеков, передаёт BaigeNews.kz.

Пожар произошёл в ночь на 16 декабря в жилом массиве Кайнарбулак. Мать уложила детей спать в доме и отлучилась.

В этот момент началось возгорание. Оказалось, что оставленные без присмотра малыши играли с огнём. Марина Гафарова увидела горящий дом, вошла в него и спасла шестерых детей, находящихся внутри.

У Марины Гафаровой четверо детей. Она признавалась: когда увидела огонь, выбежала из дома босиком, преодолела трёхметровый забор. А когда заметила в доме газовый баллон, позвала на помощь мужа.

Накануне Нового года семью смелой женщины посетил аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.

"Несмотря на то, что её собственная жизнь была в опасности, Марина, увидев всполохи пламени в соседском доме, посреди ночи, спасла детей. Это настоящий подвиг. В канун Нового года мы подарили её семье подарок. Также в ближайшее время Марине Гафаровой вручат ключи от 4-хкомнатной квартиры. Жильё будет предоставлено за счёт спонсорских средств. Мы выражаем благодарность Марине за отвагу и решительность", — написал аким Шымкента на своей странице в Instagram.

Он обратился к горожанам с просьбой никогда не оставлять детей без присмотра и следить за пожарной безопасностью дома.

В Павлодаре неравнодушные жители собрали деньги на новый дом отцу-одиночке. Он с сыном и матерью жил в арендованном жилье. 18 декабря в квартире произошёл пожар и семья осталась без крыши над головой.

Волонтёры "VITA" объявили сбор, чтобы помочь мужчине восстановить ущерб владельцу квартиры и соседям. За два дня на призыв откликнулись более 1800 павлодарцев, в общем они собрали 3,2 миллиона тенге.