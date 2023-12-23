Жительница Шымкента вошла в горящий дом и спасла шестерых детей

Жительница Шымкента Марина Гафарова вошла в горящий дом и спасла шестерых соседских детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Пожар произошёл в ночь на 16 декабря. Мать уложила детей спать в арендованном доме, а сама отлучилась. В этот момент началось возгорание. Оказалось, что оставленные без присмотра малыши играли с огнём.

"Женщина проявила героизм, спасая из этого дома шестерых несовершеннолетних детей. Причина пожара – неосторожное обращение детей с огнём", — говорит заместитель начальника ДЧС Шымкента Еркин Отаргалымулы.

У самой Марины Гафаровой четверо детей. Она говорит, что когда увидела огонь, выбежала из дома босиком, преодолела трёхметровый забор. А когда заметила в доме газовый баллон, позвала на помощь мужа.

"Я услышала плач детей и выбежала, у нас дома очень близко расположены друг к другу. В доме был газовый баллон, который мог взорваться в любую минуту", — говорит Марина Гафарова.

В Шымкенте надеются, что Марина получит высшую награду спасателей — медаль "За отвагу на пожаре". Во всяком случае, все документы уже направлены в министерство.