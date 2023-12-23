Павлодарцы собрали деньги на новый дом отцу-одиночке

В Павлодаре семья с ребёнком-инвалидом осталась без крыши над головой. Арендуемая квартира сгорела, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Виталий, его мама и восьмилетний сын с особенностями развития жили в съёмной квартире по улице Ермака. 18 декабря квартира и вся мебель сгорели, пострадали и соседи на втором и третьем этажах. Как сообщили пожарные, поджог устроил ребёнок.

Волонтёры отряда "VITA" рассказали, что Виталий – единственный кормилец в семье, бабушка приглядывает за ребёнком, пока мужчина на работе. Особенный мальчик плохо спит ночью и потому засыпает в обед. У бабушки обычно есть около двух часов, чтобы приготовить еду и выполнить другие дела по дому. В этот раз женщина вышла в магазин купить продукты, а когда вернулась, увидела квартиру в огне, а внука – на балконе, откуда его уже забирали спасатели. Оказалось, мальчик проснулся раньше и решил поджечь кресло. Семья осталась без жилья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Волонтёры Павлодара "VITA" 🇰🇿 (@poiskoviki_pavlodara_vita)

Волонтёры "VITA" объявили сбор, чтобы помочь Виталию восстановить ущерб владельцу квартиры и соседям. За два дня на призыв откликнулись более 1800 павлодарцев, в общем они собрали 3,2 миллиона тенге.

"Мы хотели изменить целевое назначение сбора и выкупить квартиру для Виталия, его ребёнка с инвалидностью и пожилой мамы. Но договориться с хозяевами не получилось. Переговорив с Виталием, решили на часть суммы купить участок под индивидуальное жилищное строительство, а остальное он потратит на восстановление сгоревшей квартиры и возмещение ущерба соседям", – объявили после закрытия сбора волонтёры.

Добровольцы поблагодарили павлодарцев за неравнодушие.